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Medya

Kuruluş Osman’da Osman Gazi rolünü canlandıran Burak Özçivit’e oğlu Karan’dan hediye

Kuruluş Osman’da Osman Gazi rolünü canlandıran Burak Özçivit Instagram hesabından Babalar Günü hediyesini paylaştı. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'e oğlu Karan'dan hediye geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:31:00 -
Kuruluş Osman’da Osman Gazi rolünü canlandıran Burak Özçivit’e oğlu Karan’dan hediye

Burak Özçivit Instagram hesabından oğlu Karan'dan aldığı Babalar Günü hediyesini paylaştı.

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in "Dünyanın en güzel hediyesi bu olsa gerek" notuyla yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dünyanın en güzel hediyesi

Burak Özçivit'in Babalar Günü paylaşımı gibi Fahriye Evcen'in Anneler Günü paylaşımı da büyük ses getirmişti.

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