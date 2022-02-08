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Medya ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, bu kez Geyhatu ve Moğollarla kozlarını paylaşıyor
Medya

‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, bu kez Geyhatu ve Moğollarla kozlarını paylaşıyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, 9 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 81’inci bölümüyle nefes kesecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 14:05:00 -
‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, bu kez Geyhatu ve Moğollarla kozlarını paylaşıyor

Osman Bey, Vezir Alemşah’la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt’ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı’nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

Osman Bey’in şimdi de Geyhatu’yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey’i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya’daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt’ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu’nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola’nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

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