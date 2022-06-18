Kuruluş Osman'da iki ayrılık! Diziye veda ettiler

Ekranların sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 98. bölümüyle final yaptı. Reyting rekorları kıran projeye iki oyuncu birden veda etti.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından diziden ayrılan oyunculara emekleri için teşekkür etti.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, her iki oyuncuya teşekkür etti.

Dizide Aygül karakterini oynayan Buse Arslan ve Demirci Davud karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ahmet Yenilmez senaryo gereği diziden ayrıldı.

Bozdağ, paylaşımında “Tarihimizi anlatırken bizlere yol arkadaşlığı yapan, fetihlerimizin mimarlarından, obamızın demir ustası Demirci Davud karakterine bu akşam veda ettik. Bu role yüreğini koyan sevgili Ahmet Yenilmez ağabeye emekleri için çok teşekkür ederim. Yüreğine, bileğine sağlık. Aygül Hatun karakterini hakkıyla canlandıran Buse Arslan’a emekleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.