Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Geri dönüyor

Çarşamba günlerinin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dizide merak edilen detaylardan biri de Turgut Alp oldu.

5 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'da yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Coşkun, "Malazgirt 1071" sinema çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman'da yer almadı.

"Kuruluş Osman"a geri dönmesi bekleniyor

Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış tarihi bir kişiliktir. Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarına biri olan Turgut Alp, Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.

Bu nedenle Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden diziye katılması bekleniyor.