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Medya

Kuruluş Osman'da beklenen müjde verildi: "Birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak!"

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey "Birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak!" diyerek Osmanlı Devleti'nin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:33:00 - 2020-05-28 14:52:37

Kuruluş Osman dün akşam 23. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde, Osman Bey ele geçirdiği Alişar'ı öldürdü. Alişar'ı canlandıran ünlü oyuncu Saruhan Hünel ise diziye veda etti.

Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde devletin kuruluşu ilan etmek üzere olan Osman Bey ile Bala Hatun'un sahneleri dikkat çekti. 

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Tarih

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