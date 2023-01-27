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Medya Kuruluş Osman’a rakip olacaktı! Fox pes etti, o dizi için final kararı aldı
Medya

Kuruluş Osman’a rakip olacaktı! Fox pes etti, o dizi için final kararı aldı

Kuruluş Osman ile aynı günlere ekranlara gelen Fox dizisi Hayatımın Şansı için final kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 17:40:00 -
Kuruluş Osman’a rakip olacaktı! Fox pes etti, o dizi için final kararı aldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final haberi geldi. Peş peşe iddialı dizilerin ekran maceraları sona eriyor.

Pazartesi Sipahi için alınan final kararının ardından FOX’tan da benzer bir duyuru geldi. NTC Medya imzalı “Hayatımın Şansı” final yapıyor.

Dizi 9. bölümde ekranda veda edecek.

Yapım şirketi çalışanlarına emekleri için teşekkür eden bir açıklama gönderdi ve “Dizimiz 9. bölümde final yapıyor” dedi.

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