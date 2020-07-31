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Medya

Kuruluş Osman'a rakip geliyor! Dikkat çeken paylaşım: Bundan sonra parlama yapar

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, Kuruluş Osman'a rakip olacağı düşünülen Nizam-ı Alem dizisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:31:00 -
Kuruluş Osman'a rakip geliyor! Dikkat çeken paylaşım: Bundan sonra parlama yapar

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, Kuruluş Osman'a rakip olacağı düşünülen Nizam-ı Alem dizisiyle ilgili paylaşım yaptı.

Armağan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TRT1'de bu defa Selçuklu dizisi başlıyor. Melikşah kitapları parlama yapar bundan sonra" ifadelerini kullandı.

İşte Armağan'ın tweeti:

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