Kuruluş Osman'a rakip geliyor! Dikkat çeken paylaşım: Bundan sonra parlama yapar
Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, Kuruluş Osman'a rakip olacağı düşünülen Nizam-ı Alem dizisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, Kuruluş Osman'a rakip olacağı düşünülen Nizam-ı Alem dizisiyle ilgili paylaşım yaptı.
Armağan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TRT1'de bu defa Selçuklu dizisi başlıyor. Melikşah kitapları parlama yapar bundan sonra" ifadelerini kullandı.
İşte Armağan'ın tweeti: