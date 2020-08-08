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Medya

Kuruluş Osman'a katılacağı iddia edilen Özge Yağız'ın yerine İlayda Altuntaş geldi

Kuruluş Osman dizisinde yer alacağı iddia edilen oyuncu Özge Yağız, Yemin'den ayrılmıştı. Kanal 7'de ekrana gelen diziye Yağız'ın yerine İlayda Altuntaş geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:14:00 - 2020-08-08 11:20:38
Kuruluş Osman'a katılacağı iddia edilen Özge Yağız'ın yerine İlayda Altuntaş geldi

Kanal 7’de yayınlanan Yemin dizinden ayrılan oyuncu Özge Yağız'ın yerine gelen isim belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yemin dizisinde Reyhan karakterini oynayan Yağız'dan oluşan boşluğu, İlayda Altuntaş dolduracak.

Dizi, Eylül ayının ikinci haftasında yeni sezona başlayacak.

Yağız'ın Kuruluş Osman'a katılacağı iddia edilmişti

Yemin'den ayrılan Özge Yağız'ın reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katılacağı öne sürülmüştü.

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