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Medya

Kuruluş Osman’a damga vuran 'kutlu rüya' sahnesi sosyal medyayı salladı

İlgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan son bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman Bey yaralı halde Balgay'ın elinden kurtulur ve onu Şeyh Edebali'nin yakınları baygın halde bulurlar. Şeyh Edebali'nin tedavi ettiği Osman Bey uyurken üç kıtaya hükmedecek devleti müjdeleyen rüyayı görüyor. Osman Gazi’nin gördüğü “Kutlu Rüya” sahnesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:28:00 -

Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son yayınlanan son bölümünde Osman Gazi’nin gördüğü “Kutlu Rüya” sosyal medyada kısa süre içerisinde trend oldu.

Yaralı bir şekilde Şeyh Edebali’nin yanına getirilen Osman Bey tedavi edildi ve dinlenmeye bırakıldı. Tedavi sonrası derin uykuya dalan Osman Bey ise üç kıtaya hükmedecek cihan imparatorluğunun rüyasını gördü.

“Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey…”

Rüyasını Şeyh Edebali'ye "Rüyamda Zikir meclisi var idi… Gece içre gece rüya içre rüya gördüm… Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı… Uçsuz bucaksız topraklarda nice diyarların üstünü kapladı… O diyarlarda önce kılıçları gördüm; al kana bürünmüş kılıçlar… Sonra minareler ve ardından o minarelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm…" sözleriyle açan Osman Bey, Edebali'den "Osman Bey… Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey… Yiğit Osman… Rüyanda bana gelmişsin ki murad-ı ilahi birlikte olmamızdadır… Rüya içre rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır…" cevabını aldı.

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