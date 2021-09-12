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Medya Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?
Medya

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman'ın yeni sezonu merak konusu oldu. 65. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin yayın günü araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman'da kimler oynayacak? Bu sezon Kuruluş Osman dizisine kimler katıldı?

Yeniakit Publisher
2021-09-12 17:58:00 -
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman'da 3.sezon için geri sayım başladı. Diziyi yakından takip edenler 3.sezonun ne zaman başlayacağını, yeni sezonda hangi oyuncuların olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu sene Kuruluş Osman'da kimler var?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman dizisi 3.sezon bölümleriyle hayranlarına merhaba diyecek. 65. Bölümün ne zaman yayımlanacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak birkaç hafta içerisinde yeni bölümlerin ekranlara gelmesi bekleniyor.

Yeni sezon için dizinin kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi isimler katıldı.

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