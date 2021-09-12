ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman'da 3.sezon için geri sayım başladı. Diziyi yakından takip edenler 3.sezonun ne zaman başlayacağını, yeni sezonda hangi oyuncuların olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu sene Kuruluş Osman'da kimler var?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman dizisi 3.sezon bölümleriyle hayranlarına merhaba diyecek. 65. Bölümün ne zaman yayımlanacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak birkaç hafta içerisinde yeni bölümlerin ekranlara gelmesi bekleniyor.

Yeni sezon için dizinin kadrosuna Melis Gürhan, Gizem Kala, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Recep Çavdar, Yiğit Esen, Ali Karaağaç, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez gibi isimler katıldı.