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Medya

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim? Kuruluş Osman dizisine kimler katıldı?

Ertuğrul Gazi kim olacak? Kuruluş Osman’ın ikinci sezonu beklenirken dizinin hayranları hangi oyuncuların kadroya dahil edileceğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi internette “Kuruluş Osman yeni oyuncular” , “Bu sene Kuruluş Osman’da kimler oynayacak?” , “Ertuğrul Gazi rolünü kim oynayacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:01:00 -
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim? Kuruluş Osman dizisine kimler katıldı?

Kasım ayında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman’a kısa bir süre koronavirüs salgını sebebiyle ara verildi. Ardından yoğun önlemlerle çekilmeye başlanan Kuruluş Osman sezon finalini 27. Bölümle yaptı. Yeni sezon öncesinde ise dizinin hayranları hangi oyuncuların kadroya dahil olacağını merak ediyor.

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim? Kuruluş Osman dizisine kimler katıldı?

Dizinin başladığı günden bu yana izleyiciler Ertuğrul Gazi’yi kimin canlandıracağını merak ediyor. İlk sezonda diziye Ertuğrul Gazi karakteri eklenmedi. Ancak ikinci sezonda sinema sanatçısı Tamer Yiğit'in Ertuğrul Bey'i canlandıracağı gelen haberler arasında yen alıyor.

Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak?

Medya

Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak?

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