23 Haziran Çarşamba akşamı yayımlanan sezon finaliyle milyonları ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yeni sezon ne zaman Kuruluş Osman?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?

ATV ekranlarında yayımlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman dizisi 23 Haziran’da sezon finali yaptı. Dizinin 3. Sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül ya da ekim ayının başında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sezon finalinde neler yaşandı?

Osman Bey'in Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferin üzerinden altı ay geçmişken tüm Kayı Obası'nın merakla beklediği haber geldi. Malhun Hatun'un doğum sancılarının başlaması ile derhal Söğüt'teki Osman Bey'e haber verdildi. Bala Hatun, ebe hatunlarla birlikte Malhun Hatun'un başından bir an ayrılmazken, "Oğlun sağ salim doğdu Osman Bey. Anası da kendi de iyidir" sözleriyle Osman Bey'e müjdeyi bizzat verdi.

Oğlunu görünce hayli duygulanan Osman Bey, "Bana sadece bir oğul değil, cihanı verdin Malhun Hatun. Müsaade edersen, adını nice şehirler fetheden, şehirler kuran, adaletle hükmeden Orhan koymak isterim" dedi. Oğlunun sağ kulağına eğilip ezan okuyan ve sol kulağına adını bahşeden Osman Bey, "Oğul ey oğul… Adını baban Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey vermiştir. Yaşını da Allah versin. Gökte melekler yerde kullar bilsin ki gayrı adın Orhan'dır" dedi.

Final bölümünde Bala Hatun da müjde verdi. Bala Hatun, "Beyimize bir evlat verdin ya ben de Rabbime şükrederim Malhun Hatun. Benim imtihanıma gelince; sabırla sınandı, dualarınızla kabul olundu. En çok da evladın Orhan'ın senin çetin yolunda yalnız olmayacağı için sevinirim. Rabbim bana da evlat sevinci yaşattı. Karnımda, evladını, Orhan'ın gardaşını taşırım Osman Bey” ifadelerini kullandı.