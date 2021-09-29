Kuruluş Osman var mı bugün? 29 Eylül Çarşamba ATV yayın akışı
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu Kuruluş Osman hayranları tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman olacak? Yeni sezon dizilerinin başlaması reyting rekorları kıran ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Kuruluş Osman dizisinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Çarşamba akşamlarının favori dizilerinden olan Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bugün olacak mı? Kuruluş Osman bugün ATV’de başlayacak mı? İşte 29 Eylül ATV yayın akışı.
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizisinin hangi tarihte izleyici karşısına çıkacağı henüz açıklanmadı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Kuruluş Osman’ın başlama tarihi açıklanmazken, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanda 'yakında' paylaşımına yer verildi.
ATV yayın akışı 29 Eylül Çarşamba
Kuruluş Osman yayın saatinde yabancı sinama Venom: Zehirli Öfke filminin olduğu görülüyor. İşte ATV 29 Eylül yayın akışı:
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke
22:00 Tarzan Efsanesi (Yabancı sinema)
00:15 Bir Zamanlar Çukurova (105. bölüm)
03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:35 Akıncı
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisinin 6 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragman, ‘Osman büyüyor. Birlik olmazsak yok olacağız’ cümlesi ile başlıyor. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı yeni sezon fragmanında Burak Özçivit, ‘Kurtuluş adalet sancağını açan Osman Bey’dedir.’ diyor.