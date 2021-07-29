  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir yangın da Marmaris'te çıktı!
435 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
İşte Fatih Karagümrük’ün hedefi
Altun'dan dezenformasyonda "Ecem Güçlük" örneği!
Medya Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Barbaroslar’dan sonra bir Osmanlı dizisi daha geliyor
Medya

Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Barbaroslar’dan sonra bir Osmanlı dizisi daha geliyor

Günümüzde Osmanlı tarihine ışık tutan diziler çok sevilirken bir Osmanlı dizisi daha ekranlara geleceği haberi vatandaşları sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 14:08:00 -
Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Barbaroslar’dan sonra bir Osmanlı dizisi daha geliyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi diziler Türk İslam tarihine ışık tutarken El Turco isimli yeni dizi ekranlara gelecek.

Orhan Yeniaras’ın El Turco romanından uyarlanacak dizi için proje, senaryo ve cast çalışmaları devam ediyor.

Yarı gerçek bir hikayenin anlatılacağı dizide Osmanlı akıncısı “El Turco”nun, 2. Viyana Kuşatması sonrası İtalya’nın Moena köyüne yerleşmesini ve köyü derebeylere karşı özgürleştirmesini konu ediyor.

Orhan Yeniaras’ın “El Turco” tarihi kurgu romanı hakkında: “2. Viyana Kuşatması sırasında yaralı halde Moenalılar tarafından bulunan Osmanlı İstihbarat Subayı Balaban Ağa bu köye yerleşmiş ve halkı haraca bağlayan derebeylere karşı başarılı bir köylü ayaklanması örgütlemiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay