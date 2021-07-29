Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Barbaroslar’dan sonra bir Osmanlı dizisi daha geliyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi diziler Türk İslam tarihine ışık tutarken El Turco isimli yeni dizi ekranlara gelecek.

Orhan Yeniaras’ın El Turco romanından uyarlanacak dizi için proje, senaryo ve cast çalışmaları devam ediyor.

Yarı gerçek bir hikayenin anlatılacağı dizide Osmanlı akıncısı “El Turco”nun, 2. Viyana Kuşatması sonrası İtalya’nın Moena köyüne yerleşmesini ve köyü derebeylere karşı özgürleştirmesini konu ediyor.

Orhan Yeniaras’ın “El Turco” tarihi kurgu romanı hakkında: “2. Viyana Kuşatması sırasında yaralı halde Moenalılar tarafından bulunan Osmanlı İstihbarat Subayı Balaban Ağa bu köye yerleşmiş ve halkı haraca bağlayan derebeylere karşı başarılı bir köylü ayaklanması örgütlemiştir.”