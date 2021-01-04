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Medya Kuruluş Osman tartışma konusu oldu! O belgelerde ne yazıyor?
Medya

Kuruluş Osman tartışma konusu oldu! O belgelerde ne yazıyor?

Reyting rekortmeni dizi olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde çok değişik şeyler yaşanacak. Osman Bey'i yine sürpriz gelişmeler bekliyor:

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:44:00 -
Kuruluş Osman tartışma konusu oldu! O belgelerde ne yazıyor?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 6 Ocak Çarşamba saat 20:00’de ATV’de ekrana gelecek 41’inci bölümünde, Osman Bey, Türk kağanlarından Kayı beylerine gelen emanetlerin saklandığı ‘kozmik oda’nın kapılarını açacak!

Kayı beyi seçilmesinin ardından beylik emanetlerini teslim alan ve babası Ertuğrul Bey’in kılıcını kuşanan Osman Bey, Bamsı Bey’den emanetlerin yalnızca bunlarla sınırlı olmadığının bilgisini almıştı.

Türk hükümdarlarından Kayı beylerine kalmış ulu emanetlerin saklandığı ve Bamsı Bey tarafından korunan ‘kozmik oda’daki belgelerde hangi bilgilerin yer aldığı, ‘Kuruluş Osman’ izleyicileri tarafından sosyal medyada yoğun biçimde tartışılıyor.

Oğuz Kağan ve diğer Türk kağanlarından emanet, Büyük Türk hakanlığının yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, 41’inci bölümde Bamsı Bey tarafından Osman Bey’e teslim edilecek.

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Yorumlar

meyyid

şu anda da bu belgeler var mı acaba.varsa nerede?
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