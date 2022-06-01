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Medya Kuruluş Osman sezon finali ne zaman 2022
Medya

Kuruluş Osman sezon finali ne zaman 2022

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin sezon finalinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman sezon finali bu akşam mı? Kuruluş Osman sezon finali kaçıncı bölüm?

Yeniakit Publisher
2022-06-01 11:45:00 -
Kuruluş Osman sezon finali ne zaman 2022

Son yıllarda tarihi dizilere ilgi bir hayli arttı. ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezonu devam ediyor. Diziyi yakından takip edenler sezon finalinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Kuruluş Osman sezon finali ne zaman 2022

Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba akşamı ekrana geliyor. Dizinin 96.bölümü 1 Haziran 2022’de ekrana gelecek. Dizinin sezon finalinin 97. Bölümle birlikte 8 Haziran’da sezon finali yapması bekleniyor.

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