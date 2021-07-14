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Medya Kuruluş Osman oyuncusunun yeni projesi belli oldu
Medya

Kuruluş Osman oyuncusunun yeni projesi belli oldu

ATV'nin sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman'da Nizameddin karakterini oynayan Uğur Aslan, Kanal D'de başlayacak olan Yargı dizisiyle ekranlara dönüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 13:24:00 -
Kuruluş Osman oyuncusunun yeni projesi belli oldu

Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde hayran kitlesi bulunan Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncusu nihayet büyük bombayı patlattı. Kuruluş Osman'da oynadığı Nizameddin karakteriyle iddialı bir çıkış yakalayan Uğur Aslan'ın sürpriz projesinin ayrıntıları şekillenmeye başladı.

Kuruluş Osman'daki macerasının ardından bir süredir ekranlardan uzak kalan Uğur Aslan, Yargı dizisiyle oyunculuk kariyerini hız kesmeden devam ettirecek. Uğur Aslan, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve yönetmenlik koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı projesinin oyuncu kadrosunda kendini göstermeye hazırlanıyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisini aynı ekipte buluşturan Yargı dizisiyle ekranlara dönecek olan Uğur Aslan'ın sürpriz dönüşü sevenlerinin heyecanını ikiye katladı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kanal D'de ekran serüvenine Ay Yapım imzasıyla merhaba demeye hazırlanan Yargı isimli yapımın çekimlerine Ağustos ayında başlanacağının bilgisine ulaşıldı.

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Medya

Kuruluş Osman'dan güzel haber geldi!

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