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Medya Kuruluş Osman oyuncusu trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterini oynayan Buse Arslan, trafik kazası geçirdi. Oyuncunun hemen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 17:17:00 -
Kuruluş Osman oyuncusu trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Buse Arslan, rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin setinden çıktıktan sonra bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncunun, aracı ile eve giderken Riva yolunda arkadan gelmekte olan bir aracın çarpması sonucu adeta ölümden döndüğü öğrenildi. Posta'da yer alan habere göre; emniyet kemeri takılı olan Buse Arslan, hemen hastaneye kaldırıldı.

Boyun kısmından darbe alan 30 yaşındaki ünlü oyuncuya, tedavi gördüğü hastanede bir boyunluk takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncu, bir süre boyunluk ile gezmek zorunda kalacak.

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