Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman kimler oynuyor? Diriliş Ertuğrul'un devamı olan 'Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan 'Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 9 Ekim Çarşamba günü Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul hayranları ilk bölüm fragmanıyla bir hayli heyecandı ve yeni dizinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman'ın bir an önce başlamasını isteyen hayranları yapımcılardan gelecek habere odaklandı. Ancak yapımcılardan halen net bir yanıt gelmedi. Kuruluş Osman'ın ekim ayı sonunda başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman kimler oynuyor? Kuruluş Osman dizisinde başrol oyuncusu Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit olacak. Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım'ı canlandıracak. Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.

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