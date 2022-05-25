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Medya Kuruluş Osman Mustafa kimdir?
Medya

Kuruluş Osman Mustafa kimdir?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisine yeni eklenen karakterler merak konusu oluyor. Diziyi yakından takip edenler 'Kuruluş Osman dizisi Mustafa kim?' sorusunun cevabını araştırıyor. Kuruluş Osman Mustafa gerçek ismi ne?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 21:52:00 -
Kuruluş Osman Mustafa kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri her çarşamba ekrana geliyor. Diziye yeni katılan karakterlerin ise tarihte yaşayıp yaşamadığı, hangi oyuncu tarafından oynandığı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Ali Bey'in oğlu Mustafa kim?

Kuruluş Osman Mustafa kimdir?

Çobanoğlu Ali Bey, Yavlak Arslan'ın oğludur. Ali Bey'in oğlunun ismi ise Mustafa'dır. Dizide yer alan pek çok karakter, tarihi olaylara dayanarak hazırlanan kurgusal karakterler oluyor.

Kuruluş Osman Çobanoğlu Ali Bey kimdir?
Kuruluş Osman Çobanoğlu Ali Bey kimdir?

Medya

Kuruluş Osman Çobanoğlu Ali Bey kimdir?

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