Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri her çarşamba ekrana geliyor. Diziye yeni katılan karakterlerin ise tarihte yaşayıp yaşamadığı, hangi oyuncu tarafından oynandığı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Ali Bey'in oğlu Mustafa kim?

Kuruluş Osman Mustafa kimdir?

Çobanoğlu Ali Bey, Yavlak Arslan'ın oğludur. Ali Bey'in oğlunun ismi ise Mustafa'dır. Dizide yer alan pek çok karakter, tarihi olaylara dayanarak hazırlanan kurgusal karakterler oluyor.