Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı

Yaz aylarına girerken bir çok dizi final kararı alarak ekrana veda etmeye başladı. Bu kervana ATV'nin NTC imzalı sevilen dizisi Akıncı da katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekranlara hızlı giriş yapan dizi, 4 bölüm sonra yayın hayatını sonlandıracak.

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Akıncı dizisi final yapan diziler kervanına katıldı.

4 bölüm sonra veda edecek

Son bölümlerinde birçok oyuncunun veda etmesiyle de gündeme gelen Akıncı dizisinin final bölümü belli oldu. 16. bölümü ile ekranlara gelecek olan Akıncı dizisi 20. bölümde ekranlara veda edecek.