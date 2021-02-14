Kuruluş Osman dizisinin Çömlekçi İdris’i Bahtiyar Engin ihtişama kapıldı

‘Kuruluş Osman’ dizisinde Çömlekçi İdris karakterini oynayan Bahtiyar Engin, açıklamalarda bulundu. Engin, Bozdağ Film platosunun başarısını şu sözlerle anlattı“Kuruluş Osman dizisi benim şimdiye kadar televizyonda var olduğum işler içerisinde en farklısı, en çarpıcısı oldu. İlk okuma provasına geldiğimizde sevgili yönetmenimiz Metin Günay ve yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey dediler ki ‘Burası çok güzel bir yer oldu, boş zamanlarınızda gelip gezin burayı.’ Ben de tiyatro kökenli bir oyuncu olduğum için uzun yıllar teknik olarak alan, dekor, atmosfer ilgimi çeken konular olduğu için Bozdağ Film Platosu benim çok dikkatimi çekti. Benim için ‘Kuruluş Osman’ dizisinin en çarpıcı yanı böyle bir mekanın hazırlanmış olmasıdır. İnsanın gururunu da okşuyor çünkü benim ülkem de artık dönümlerle ifade edilen araziler üzerinde platolar var var demek, bir tiyatro oyuncusu için bir ilktir. Hep belgesellere, büyük Hollywood yapımı stüdyolara uzaktan bakıp ‘Hiçbir zaman böyle bir şeyin içinde olamayacağız’ dediğimiz bir yerden, bambaşka bir yere gelmiş olduk.”

“Çömlekçi kulvar değiştirdi”

Oynadığı Çömlekçi İdris karakteri hakkında bilgiler veren Engin “İdris, Demirci Davut ile Hacıvat-Karagöz gibi olan, sürekli paslaşıp şakalaşan, obanın gülen yüzü ama başka bir tarafa doğru kaydı. İdris biraz kulvar değiştirdi ama henüz bilmiyoruz tabii nereye varacağımızı” şeklinde konuştu.

Bahtiyar Engin, Ahmet Yenilmez ile eski tanışıklığını ve setteki ekip arkadaşlarıyla uyumunu “Kuruluş Osman setini kutlamak gerekiyor. Pedagojik bir başarı olduğunu düşünüyorum. Benim için biraz da Ahmet Yenilmez’le buluşma oldu bu set. Ahmet Yenilmez, benim çocukluktan beri abim, köylüm ve mahallelimdir. O kadar güzel bir atmosfer var ki burada, gençlerle, yaşı, kuşağı fark etmeksizin çok iyi anlaşıyoruz. Ahmet Yenilmez’i bir kenara koyarım ama anlaşamadığım, sevmediğim kimse yok sette” sözleriyle anlattı.

“Kuruluş Osman kostümlerimi bugün giyip sokağa çıkarım”

‘Kuruluş Osman’ setinde giydiği kostümlerle ilgili “Ben kostümlere büyük hayranlık duyuyorum. Rol için giydiğim kostümleri keşke bugün biz Türkler olarak hala giyiyor olsaydık. İlk yapılan kostümdeki yeleği çok seviyorum. Onu tasarımcıya ve yapıma danışıp iş bittikten sonra benim için ayırmalarını isteyeceğim. Bir askıyla duvara veya tiyatroda bir yere asarak kullanırım diye düşünüyorum. 1200’lerin sonlarına doğru bir dönemi yansıtıyoruz ya burada, ne kadar güzel kültürümüz varmış bizim ve kostüme ne kadar hoş yansıyabiliyormuş. Ben bugün de giyer ve sokağa çıkarım bu kostümlerle ama dünya değişirken, modacıların o döneme bakmasını öneririm” dedi.

“Kuruluş Osman’ sayesinde çok değerli insanlarla tanıştım”

Sette Ahmet Yenilmez ile yaşadığı keyifli anlardan bahsederken “Yıllar sonra Ahmet Ağam ile karşılıklı oynamak müthiş eğlenceli. Birbirimizi yıllardır tanıdığımız için biz aslında kameranın görmediği bazı muziplikler yapıyoruz birbirimize. Bir de tabii Tamer Yiğit ile aynı projede çalışmak, tanışmak benim için çok önemli. Keza Cüneyt Arkın öyle. Çok değerli insanlarla tanışmış oldum bu iş sayesinde” sözleriyle sette ustalarla çalışıyor olmanın öneminden söz etti.

“Bu sette kendinizi emanet edebiliyorsunuz”

Bahtiyar Engin, setteki güven ortamından ve ‘Kuruluş Osman’ yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ’ın işindeki başarısından bahsetti:

Bu sette kendinizi emanet edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki; ‘Bu işin başındaki isim, bu alanın tahsilini yaptı. Çok iyi bildiği bir işi yapıyor, çok iyi bildiği bir şeyi yazıyor. Ben sorgulamıyorum mesela Mehmet Bozdağ Bey’in senaryolarını. Mehmet Bozdağ Bey öyle yazdıysa kesin çok iyi araştırmıştır diyorum.