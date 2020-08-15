Kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun’una büyük ödül!

ATV’de yayınlanan Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemleri başarılı bir şekilde izleyenlerle buluşturan Kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun’u yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı.

Oynadığı karakterle tanınan Aslıhan Karalar, Burçin hatun rolünü başarılı bir şekilde canlandırması büyük ödülü kazanmasına neden oldu. Yurt dışından da birçok film için teklif alan Aslıhan karalar Kuruluş Osman dizisinin kendisine çok şey kattığını ifade etti.

İngilizce ve Fransızca konuşabilen Aslıhan Karalar, tatil dönüşü kendisini karantinaya aldığını ve gümüş terapi uyguladığını söyledi.

Burçin Hatun Aybars Bey’in nişanlısıdır. Bamsı Alp’in oğlu Aybars ile Burçin Hatun’un düğünleri olacaktır.