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Medya

Kuruluş Osman dizisinde nefesler tutuldu! Vatandaş Çobanoğulları Beyliği’ni araştırıyor

Kuruluş Osman dizisi son gelişmeleriyle gündeme bomba gibi düşüyor. Vatandaşlar 25.bölüm için nefeslerini tuttu. Rekorlarını devam ettiren Kuruluş Osman’a Hazal Hatun’un dahil olması sonrası Çobanoğulları Beyliği konuşulmaya başlandı. Peki, Çobanoğulları Beyliği kimdir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:05:00 - 2020-06-10 17:42:55
Kuruluş Osman dizisinde nefesler tutuldu! Vatandaş Çobanoğulları Beyliği’ni araştırıyor

Çobanoğulları Beyliği, Kuruluş Osman dizisiyle bir kez daha gündeme geldi. Çobanoğulları Beyliği'nden olan Hazal Hatun, Kuruluş Osman 24. Bölümde kadroya dahil olmuştu. Dündar Bey'in ilk eşi Hazal Hatun'u deneyim oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu canlandırıyor. Peki, Çobanoğulları Beyliği kimdir? Kuruluş Osman’da geçen Çobanoğulları hakkında bilgi

Çobanoğulları Beyliği, 1211(?)-1309 yılları arasında Kastamonu ve çevresinde hüküm sürmüş Anadolu Beylikleri'nden biridir.

Çobanoğulları Beyliği'nin Tarihi

Beyliğin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak en erken 1211 yılına ait kayıtlarda Hüsameddin Çoban, Kastamonu Beyi olarak gözükmektedir. I. İzzeddin Keykâvus ve I. Alaeddin Keykubad'ın taht kavgalarından sonra yaptığı barış anlaşması sırasında orada Hüsameddin Çoban da bulunmaktaydı.[2] Aynı şekilde Sultan I. İzzeddin Keykavus'tan sonra tahta çıkan I. Alaeddin Keykubad'ın cülus töreninde, bağlılıklarını arz etmeleri için bütün uç beylerini huzuruna çağırdığında, Konya'ya gelip I. Alaeddin Keykubad'a kıymetli hediyeler sunarak ona tabiiyetini bildiren beyler arasında olan Hüsameddin Çoban Bey de vardı.

1224 yılında Kırım'a sefer düzenleyerek Sudak kentini alan Hüsameddin Çoban, bu kente bir cami yaptırdı ve Kıpçak Hanı ile Rus Knezini taabiyet altına aldı. Kendisi ölünce sonra yerine oğlu Alp Yürek geçti.[4] Onun da yerine geçen oğlu Muzaffereddin Yavlak Arslan, beyliğini Türkiye Selçukluları ve İlhanlılara bağlı olarak sürdürdü. Yavlak Arslan, Türkiye Selçuklularının bir taht kavgasına karıştığı için 1292'de öldürüldü. Yavlak Arslan'ın yerine geçen oğlu Mahmud Bey zamanında Bizans'a akınlar düzenlense de, I. Süleyman Paşanın kuvvetleri ile yapılan savaş sonucu 1309 yılında öldürüldü ve Kastamonu, Candaroğullarının eline geçerek Çobanoğulları Beyliği son buldu.

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