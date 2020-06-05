Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi kim oynayacak?

Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla Ertuğrul Bey'in geleceği günü bekliyor. Diziye bu hafta yayınlanan bölümünde Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi 'Hazal Hatun' karakteriyle diziye dahil olması izleyicide büyük heyecan yarattı. Son olarak Kuruluş Osman'a Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun'un geleceği konuşulmaya başlandı. İzleyiciler şimdi heyecanla yapım şirketinden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, usta oyuncu Ertuğrul Gazi karakterini canlandıracak mı?

Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?

Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.