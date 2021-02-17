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Medya Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!
Medya

Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın 46’ncı bölümüne Malhun Hatun’un gelişi damga vuracak. İlk kez dizide yerini alacak olan yeni karakter izleyicilerin de heyecanını artıracak. Karakterin cesareti ve diziye ilk giriş anlarındaki gücü de izleyicileri fazlasıyla etkileyecek. Kuruluş Osman yeni bölümünde yine aksiyon dolu sahnelere yer verecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:08:00 -
Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!

Dizinin yeni bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkacak, ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’un canlandırdığı Malhun Hatun, ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerinin uzun süredir merakla beklediği bir karakterdi. 46’ncı bölüm fragmanındaki ilk görüntüleri ile heyecan yaratan Malhun Hatun’un kimliği ve tarihteki yeri de şimdiden merak konusu oldu.

Osman Bey’in Türk obalarını birleştirmek için yaptığı çağrıya uyarak alpleri ile birlikte uç bölgesine gelen Malhun Hatun, yaptığı baskınla Nikola’yı da şaşırttı. Malhun Hatun’un gelişini “O kadın gökten indi sanki” sözleriyle anlatan Nikola, Osman Bey’i elinden kaçırmasının faturasını Malhun Hatun’a kesti.

Malhun Hatun’un gelişi ve Osman Bey’e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun’u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca’nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey’in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun’a engel olabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Yorumlar

Türk kültürü düşmanı arapçı mehmet bozdağ

mehmet bozdağ adlı kişilikten daha araboid tipler bekliyoruz. Daha berbat bir uyarlama olamaz
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