Kuruluş Osman dizisi adeta güç gösterisi yaptı!

‘Kuruluş Osman’, #HainlerTemizlenecek etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde birinci sırada yer alan dizinin 46’ncı bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkan Malhun Hatun karakteri ve Osman Bey’in obayı hainlerden temizlemek için kurduğu oyun damga vurdu.

Bamsı Bey’i kurtarmak için Nikola’nın askerleri ile tek başına çarpışan Osman Bey, düştüğü tuzaktan Malhun Hatun ve alplerinin yardımıyla kurtuldu. Ünlü Türk beyi Umur Bey’in kızı Malhun Hatun, babasını elçisi olarak uç bölgesine gaza için geldiğini açıkladı.

Emrindeki kuman askerleri ile obaya baskın düzenleyen Targun ise Gündüz Bey ve alplerin direnişi ile karşılaşsa da Bala, Lena, Hazal hatunları ve Dündar Bey’i esir alarak kaçmayı başardı. Targun, Türk kağanlarının emanetlerini de ele geçirdi. Flatyos’un pususuna düşen Savcı Bey ise uzun süre direndikten sonra çemberi yarıp mağaraya saklanarak kurtulmayı başardı.

Diğer esirleri bırakıp Osman Bey’e karşı önlem olarak yanına yalnızca Bala Hatun’u alan Targun, izini kaybettirdiğini düşündüğü bir anda Bala Hatun’u infaz etmek isterken büyük bir sürprizle karşılaştı. Bala Hatun, Göktuğ’un kendisine gizlice verdiği hançerle Targun’un cezasını kesti. Osman Bey, Malhun Hatun ve alpleri de yetişerek Kuman askerlerinin hakkında geldi ve Bala Hatun ile Göktuğ’u kurtardı.

Bala Hatun’u kurtarıp emanetleri geri aldıktan sonra hızla Söğüt’e geçen Osman Bey, Süleyman ve Melik’i dükkanlarında esir alınmış halde buldu. Papa’nın ajanlarını kervanlarının basıldığı yalanıyla durumu kurtarmaya çalışsa da Osman Bey’in kendilerinden şüphelenmesine engel olamadı. Süleyman ve Melik zararlarının tazmini için mahkeme kurulmasını istedi, Osman Bey de bu talebe karşılık Şeyh Edebalı’yı kadı tayin etti.

Kayı Obası’nda misafir olan Malhun Hatun’un Bala Hatun’la tanışması gerilimli anlara sahne olurken; obaya dönen Osman Bey ilk fırsatta Şeyh Edebalı ile bir araya gelerek hasbıhal etti. Şeyh Edebalı, Osman Bey’e Tapduk Emre’nin hediyesi olarak Yunus Emre’nin dizelerini getirdiğini müjdeledi.

Nikola ile ittifakından istediğini alamayan ve Çömlekçi’nin ihanetinden haberdar olan Dündar Bey sırrının açığa çıkmaması için harekete geçerken, Savcı Bey ve beraberindekiler Gündüz Bey’in desteği ile Flatyos ve askerlerinden kurtulmayı başardı.

Çömlekçi İdris, Osman Bey’in Tekfur Yorgo ile anlaştığı haberini Nikola’ya verince, Nikola, tekfurun cezasını kendi elleriyle verdi. Çömlekçi’nin Nikola ile buluştuğunu peşine taktığı Gencebey sayesinde öğrenen Osman Bey, Söğüt’te bulduğu Çömlekçi’yi köşeye sıkıştırdı. Çömlekçi hainlerin ismini veremeden atılan bir okla hayatını kaybetti.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.