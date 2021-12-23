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Medya Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Büyük sürpriz
Medya

Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Büyük sürpriz

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 08:48:00 - 2021-12-23 08:51:59

Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 76. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme ihanetle sarsılan Tekfur Kosses’in Osman Bey’e yardım ettiği sahne damga vurdu. Sosyal medyada da #VarOlsunDevletimiz etiketiyle çok konuşulan bölümün ardından merakla beklenen fragman yayınlandı.

Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanında “Osman'ıma kurulan tuzakları boz Allah'ım” diyerek dua eden Bala Hatun’un karşılaştığı sürpriz izleyicinin yüzünü güldürdü. İ

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