Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Büyük sürpriz
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanı yayınlandı.
Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 76. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme ihanetle sarsılan Tekfur Kosses’in Osman Bey’e yardım ettiği sahne damga vurdu. Sosyal medyada da #VarOlsunDevletimiz etiketiyle çok konuşulan bölümün ardından merakla beklenen fragman yayınlandı.
Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanında “Osman'ıma kurulan tuzakları boz Allah'ım” diyerek dua eden Bala Hatun’un karşılaştığı sürpriz izleyicinin yüzünü güldürdü. İ