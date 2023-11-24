Kurultay bitti halkçılık gitti!

Buğra Kardan İstanbul

CHP’nin halkçılığı da lafta kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun delegelere dağıttığı paralar ve hediyelerle Genel Başkan koltuğuna oturan Özgür Özel’in şaşaalı davetler, toplantılar tertip ettiği ortaya çıktı. “KKTC’ye tarifeli uçakla gitti” iddia edilerek halkçı süsü verilen Özel’in İstanbul Boğazı’na yakın 5 yıldızlı otelde il başkanlarıyla 24-26 Kasım’da milyonlarca lira dökerek kampa gireceği bildirildi.

20 milyonluk toplantı

Bir dönem CHP’de önemli görevler üstlenen Tolgahan Erdoğan, israfı eleştirerek şunları dile getirdi; “İstanbul’da böyle büyük bir kampı organize etmek kolay değil. Kampın yapılacağı otelde konaklama tutarı 250-300 euro. Yeme içme de 75 euro. 300’ü aşkın davetli olacak. Genel başkan yardımcıları için bir kat kapatılmış. Bu kadar uçuk bir meblağı kimin karşılayacağı merak ediliyor. Faturayı İBB karşılayacaksa skandal, ahlâki olmaz. Oteli, turu, yemesi içmesi kampın tutarı 20 milyon liraya (600 bin ila 650 bin euro) varıyor. Kampı kuvvetle muhtemel İmamoğlu fonluyor. Amaç da İmamoğlu’nun PR’ını yapmak.”

Ekrem şov yapıyor

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek de, şunları söyledi: “Genel Merkez parasız. İstanbul’da yapılacak kamptan Özel’in dahi haberi yokmuş. Burada İmamoğlu, şov yapma derdinde. Özel’e ‘Sen genel başkan isen ben de patronum’ demektedir. İstanbul’da lüks bir otelde büyük bir kampın organize edilmesi şüphelere neden oluyor. Kampı görünüşte CHP İstanbul İl Başkanlığı tertipliyor. Ama İl Başkanlığının böyle bir organizasyonun altından kalkamayacağı belli. Peki bu durumda ne yapılacak?

Para İBB kasasından

“İBB’den ihale alanlar, nemalananlar bağış adı altında CHP’ye para kaydıracak. Bu parayla otel, tur giderleri karşılanacak. İpleri eline alan İmamoğlu, böylece hem İstanbul’un hem de diğer illerin belediye başkan adaylarını belirlemeyi amaçlamaktadır. İmamoğlu’nun İBB’yi bırakma hiç niyeti yok. Onun için HEDEP ve İP’i yanına çekmeye çalışmaktadır. Diğer yandan İmamoğlu’nun İBB’yi kaybetmesi Özel’in işine gelir. Bu şekilde Ekrem’den kurtulacağının farkındadır. Çarşı karışacak.”

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