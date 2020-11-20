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Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (1)
Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:20:08 -
Kurulan-kapanan şirketler (1)

ANKARA (AA) - Kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,23 azalarak 10 bin 260'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 14,22 düşerek 1261 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylüle göre yüzde 3,23 azalarak 10 bin 260 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 14,22 gerileyerek 1261 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı, 1470 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 22,84, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,17 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,84 artarak 84 bin 172, kapanan şirket sayısı da yüzde 12,67 artışla 11 bin 223 oldu.

(Sürecek)

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