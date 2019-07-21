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Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı

Akçaray tramvay hattının Plajyolu bölgesine ulaşabilmesi için İzmit Mevlana Kavşağı’na yapılacak olan yeni alt geçidin inşasına başlandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:10
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı

Akçaray tramvay hattının Plajyolu bölgesine ulaşabilmesi için İzmit Mevlana Kavşağı’na yapılacak olan yeni alt geçidin inşasına başlandı.


Vatandaşların memnuniyetini kazanan Akçaray Tramvay Hattının Kuruçeşme bölgesine uzatılacak kesiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı. Sekapark -İzmit D - 100 Karayolu üzerinde bulunan Mevlana Kavşağı’nın altına inşa edilecek olan yeni alt geçit içerisinden tramvay araçları geçerek Plajyolu bölgesine geçiş sağlanacak. Tramvay güzergahının yanından mevcut trafik aktarımın sağlanabilmesi için yeni yol düzenlemesi yapılacak. Mevlana köprüsü üstünde ve bağlantı yollarında kavşak düzenlenmesi, yağmur suyu hattı ve asfalt yenilemesi yapılacak.


Çalışmalar kapsamında 6 bin 100 ton asfalt serimi ve 450 metre yağmursuyu hattı yapılacak. Sekapark - Plajyolu arasında yer alan yaklaşık 2 bin 140 metre uzunluğundaki Tramvay raylı sistem hattı, toplamda 4 adet istasyonu içerisinde barındırıyor. Hat boyunca toplamda 8 bin 640 metre uzunluğunda ve 500 ton oluklu ray imalatı gerçekleştiriliyor. İkinci kısımda alt yapı hatlarının deplasmanı ve yeni hatların yapılması, yeni alt geçidin yapılması, 650 metre uzunluğunda yan yol yapılması, tramvay hattı boyunca kaldırım yapılması, İstasyon yapıları, hat-yol aydınlatması ve trafik sinyalizasyonu işleri gerçekleştirilecek.


Sekapark - Kuruçeşme tramvay hattında Sekapark - Eğitim Kampüsü arasındaki birinci kısım daha önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İkinci Kısımda rayların döşeneceği hattında zemin dolgu çalışmaları devam ederken çok yakın zamanda ray kaynak imalatına başlanacak.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:10
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