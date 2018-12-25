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‘Kuru’ zehirlenmeye karşı bile çok etkili

Halkımızın en sevdiği kuru fasulye.. Hatta "kuru-pilav" ikilisi rakipsiz..

25 Aralık 2018 Salı 19:12
‘Kuru’ zehirlenmeye karşı bile çok etkili

Zenginimiz için de fukaramız için de.. Zenginimiz varsın resimdeki gibi pastırmalısını yapsın; biz “kuru”nun haşlanmışını bile seven bir halkız.. Gezdir üzerine varsa biraz zeytinyağı, sık limonu, doğra soğanı; Rabbime şükürler olsun! Çok doyurucudur kuru fasulye. Bol enerji verir. Beslenme için gerekli olan proteinden ve insan beslenmesinin temelini oluşturan kalsiyum ve demir gibi madensel tuzlardan bol miktarda içeriyor. Üstelik karaciğer yetmezliğinden böbrek taşlarına, kalp çarpıntısından idrar tutukluğuna kadar birçok rahatsızlığın ilacı...

Aynı zamanda lifli bir gıda maddesi olduğu için de diyetlerde önemli bir yeri var. Fasulyede neredeyse hiç kolesterol yok. Onun için kalp ve damar tıkanıklığı olan hastaların beslenmelerinde de önemli bir yere sahip. Ah bir de gaz yapmasa!

Tazesi bile çok sevilen bir nimet. Taze fasulye, bedenî ve zihnî yorgunlukları giderir. Ama özellikle kuru fasulye, kalsiyum yönünden zengin olması sebebiyle kemikler için çok faydalıdır. Vücudun kuvvetlenmesini sağlar. Pankreas bezinin gereği gibi çalışmasına yardımcı olur. Şeker hastalığını önler ve kandaki şeker miktarını düşürür. İdrar tutukluğunu giderir. Albümini düşürür. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur. Karaciğer yetersizliğini tedavi eder. Kalbi ve böbrekleri kuvvetlendirir. Kalp çarpıntılarını giderir. Zehirlenmelerden sonra yenilecek olursa; çabuk iyileşmeyi sağlar.

Lifli gıdalar sağlığımıza destek oluyor. Kuru da lifli bir gıda...

Fasulye lifli gıdadır. Lifli gıdaların kalp krizi ölümlerini yüzde 27 azalttığı biliniyor.

Aldığımız her bin kalori için 14 gram lif tüketmeliyiz. Bu, kadınlar için yaklaşık 25, erkekler için ise 38 gramdır. 2 yaşın altındaki çocuklara lifli gıda önerilmiyor. Birçok meyve, sebze ve tüm hububatların bir porsiyonu yaklaşık 2-3 gram lif içerir. Pişmiş kuru fasulye ve bakliyatların bir kâsesinde ise 10-15 gram lif bulunur.

Domates, patates gibi Amerikalı

Bilinen o ki, Avrupa'ya, yani Amerika kıtası keşfedildikten sonra gelmiş. Yani bizde “milli” olmasına rağmen o da patates ve domates gibi Amerikalı!..

Kuru fasulyenin hava almayan cam bir saklama kabında ve kuru bir yerde saklanması şart. Sıkı ağızlı bez torbalar da saklama için uygun olabilir. Ama kesinlikle naylon torbada saklanmaması gerek, aksi halde böceklenir. Fasulye pişirilirken, haşlama suyunu 2 kere değiştirmek faydalı..

Suyunu atma; müthiş leke çıkarıcı

Fasulye bilindiği gibi, bir gece önceden ıslatılarak pişiriliyor. Islatmadan önce kararmış olanları ayıklamak ve soğuk suyla iyice yıkamak gerekiyor. Fasulye ıslatılırken kullanılması gereken suyun miktarı ise fasulye ölçüsünün dört katı. Yünlü, pamuklu, ipek kumaşlar için elinizin altındaki sihirli leke çıkartıcıyı biliyor musunuz? Kuru fasulyenin haşlama suyu, içine tuz katılmadığı taktirde mükemmel bir temizleyicidir.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:12
  1. kuru fasulye
  2. kuru fasulyenin kökeni
  3. kuru fasulyenin faydaları

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