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Kuru üzüm ücretleri çiftçiyi sevindirdi

Adıyaman'da, bu sene ürün ücretlerinin yüksek olması çiftçileri sevindirdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:13
Kuru üzüm ücretleri çiftçiyi sevindirdi

Gölbaşı ilçesi ile özdeşleşen "peygamber üzümü" ile Besni ilçesinin tescilli ürünü "Besni üzümü", potasyum ve zeytinyağı ile terbiyelenip güneşin altında kurutulduktan sonra sofralara geliyor.

Kentte hazirandaki yağışlar dolayısıyla yaş üzüm üretiminde düşüş yaşanmasına rağmen kuru üzümfiyatlarının yüksek olması çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kuru üzüm fiyatlarının çiftçileri mutlu ettiğini söyledi.

Geçen yılla kıyaslandığında yaş üzüm üretiminde azalma olduğunu ifade eden Alan, "İlimizde geçen yıl 124 bin dekar alanda 80 bin ton yaş üzüm üretimi yapıldı. Bu yıl 122 bin 800 dekarlık alanda 73 bin ton yaş üzüm üretildi. Bundan da yaklaşık 10 bin ton kuru üzüm elde edilecek. Üretimde bu yıl düşüş söz konusu. Özellikle haziran ayındaki yağışlar yaş üzümün verimini ve kalitesini biraz düşürdü." ifadelerini kullandı.

Alan, rekoltede düşüş olmasına rağmen fiyatların olumlu seyrettiğini aktararak, "Geçen yıl kilogramı 12-15 liradan satılan kuru üzüm, bu yıl 17 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Çiftçilerimiz fiyatlardan son derece memnun." dedi.

"Besni ve peygamber üzümü çeşitleri"

Alan, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde üretilen üzümlerin kentin en çok tanınan ürünleri arasında olduğunu dile getirerek, yaklaşık 20 bin dekarlık alanda "Besni üzümü" ve "peygamber üzümü" yetiştirildiğini anlattı.

Bu yıl 15 bin ton Besni ve peygamber üzümü yetiştirildiğini belirten Alan, "Elimizden geldiği kadar bu çeşitlerin üretim alanlarını artırmaya çalışıyoruz. GüneydoğuAnadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve diğer kalkınma ajanslarıyla yaptığımız projelerle, mevcut bağlarımızı telli terbiye sistemine dönüştürerek bağcılığı daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye'de bağcılıkta 13'üncü sırada yer alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ilk 10 il arasına girmeyi hedefliyoruz."

"Fiyatlardan memnunuz"

Adıyaman Şire Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı ve üzüm üreticisi Ali Rıza Özçakmak ise bu yıl haziran ayındaki yağışlardan dolayı yaş üzüm rekoltesinin çok az olduğunu söyledi.

Buna rağmen kuru üzüm fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Özçakmak, "Kuru üzümde özellikle bu yıl hem çiftçinin hem de satıcının yüzü güldü. Kuru üzüm kalitesine göre kilogramı 20 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

Üzüm üreticilerinden Ahmet Yılmaz da kuru üzüm fiyatları yüksek olmasına rağmen yoğun alıcısı bulunduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:13
  1. Adıyaman
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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