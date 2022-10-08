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Yerel Kuru sıkıyı gerçek tabancaya çevirdi... Gözaltında!
Yerel

Kuru sıkıyı gerçek tabancaya çevirdi... Gözaltında!

İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı; iki ayrı adreste çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 12:57:00 -
Kuru sıkıyı gerçek tabancaya çevirdi... Gözaltında!

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, H.K. adlı bir kişinin kuru sıkıdan tabanca çevirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirleyen ekiplerin Ödemiş Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada, 2 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 21 fişek, 1 boş kovan ve kuru sıkı tabanca çevrilmede kullanılan 19 adet parça ele geçirildi.

Olayla ilgili H.K. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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