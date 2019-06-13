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Kuru patlıcan dolması | Patlıcan sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği lezzet

Patlıcana alerjisi olan birçok kişinin severek yediği yemeği bizim yorumumuzla denemelisiniz.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:53
Kuru patlıcan dolması | Patlıcan sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği lezzet

Patlıcanı seven, çok seviyor; sevmeyen tiksiniyor. Birçok insanında alerjisinin olduğunu düşünürsek, bu lezzet çoğu insan tarafından yenemiyor, diyebiliriz. Bu sebepten, patlıcanın içerdiği vitamin ve mineralleri almaları için -denemek isteyenlere- harika bir tarif yapmak istedim. Malum kurutulmuş besinler, yaş olanlara oranla daha faydalı. 

Patlıcanın içerdiği nikotin ve bazı minerallerin vücudunuzda tepkimeye girmesi, alerjik reaksiyon vermesine sebep olur. Dolayısıyla kurutulmuş olan patlıcanda nikotin uçup zararlı maddeler yok olacağı için birçok patlıcana alerjisi olan kişi, kuru patlıcanı yiyebiliyor. 

Malzemeler

  • 2 adet soğan
  • 20 kuru adet patlıcan
  • 1 su bardağı pirinç
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • tuz, karabiber, yenibahar, zencefil

Patlıcanları haşlamak için;

  • 1 litre kaynar su

Yapılışı

Pirinçleri yıkayıp 10 dakika suda bekletip süzün.Derin bir kap içerisine salçalar, soğan, rendelenmiş sarımsak ve baharatları ekleyin.

En son pirinçleri ekleyip bütün malzemeleri iyice harmanlayın. 

Derin tencerede bir litrelik suyu kaynatıp, patlıcanları koyun. Patlıcanlar hafif yumuşayınca içinden alın ve süzün. Dikkat edin çok kaynatırsanız erime yapabilir.

Patlıcanların içini açıp, 1 parmak boşluk bırakarak harcı koyun ve ağzını kapatın. Tenceye patlıcanları dizip üzerine -destek olması için- küçük bir kapak kapatın. 

Patlıcanların üzerini geçecek kadar suyu tencereye ilave edip, ağzını kapatarak kaynamaya bırakın. 

Piştikten sonra 1 saat dinlendirin ve servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:53
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