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Kuru meyve mi, taze meyve mi faydalı? | Doğru bildiğimiz yanlışlar...

Yıllardır kuru meyveleri kaynatıp hoşaf olarak içeriz. Çok nadirdir kuru meyve yiyen..

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
Kuru meyve mi, taze meyve mi faydalı? | Doğru bildiğimiz yanlışlar...

Son zamanlarda, gerek aktarlar gerek bakliyat satan işletmeler farklı kuru meyveler satmaya başladı. Peki neden bu meyveler bu kadar tercih ediliyor?

Kuru meyvelerin tarihi milyonlarca yıla dayanıyor. İnsanlar yiyecekleri farklı mevsimlere taşımak için böyle bir yöntem geliştirmişler. Özellikle ülkemizin iç kesimlerinde bu yöntem sıklıkla ve hala kullanılmaktadır. 

Ayrıca son zamanlarda teknolojiyle birlikte gelişen kurutma sistemleri, meyveye zarar vermeden ve onu öldürmeden bütün faydalarıyla muhafaza edebiliyor.

kuru meyve mi yaş meyve mi? - kuru meyvenin yararları

Meyvelerin içerdiği lif, vitamin ve mineraller vücut için inanılmaz bir besindir. Birde bu meyveleri kurutulmuş şekilde yemek ekstra vitamin demek. Çünkü kurutulan meyve içerisinde şeker neredeyse kalmamaktadır. Geri kalan her şeyi muhafaza ederek başlı başına bir vitamin, mineral deposuna gelmiş olur. Bu sayede diyabet hastaları da tüketebilir.

Kurutulan meyvelerin içinde biriken vitamin ve mineraller, doğal bir çözüm olan fitoterapinin destekçisi olarak, fitokimyasala dönüşürler. Yüksek polifenol içeriği antienflamatuar ve antioksidan yönünden zengin olan kuru meyveleri mutlaka tüketmeli, hastalandığınızda kendi bünyenize uygun olanı seçip tedaviye dastek amaçlı kullanmalısınız.

Dolayısıyla kuru meyve tüketmek -yaş meyveye oranla- fayda kat sayısı olarak yüksek ve daha sağlıklıdır.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
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