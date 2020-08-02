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Aktüel

Kuru ot yangınından etkilenen 8 asker taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-02 00:47:15 -
Kuru ot yangınından etkilenen 8 asker taburcu edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda çıkan kuru ot yangından etkilenen 8 askerin hastanede yapılan kontrolleri sonrası taburcu edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, kışlada boş arazide dün saat 16.10 sıralarında kuru ot yangını çıktığı anımsatıldı.

Yangının saat 19.30 civarında tamamen kontrol altına alındığı ve halen soğutma çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın kapsamında askeri alanda bir zarar olmamıştır. Yangına müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 8 er, hastanede yapılan kontrol sonrası taburcu edilmişlerdir."


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