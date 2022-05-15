Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğünüz için elma sirkesi kullanmanın 6 yolu

İnsanlar yıllardır hem yemek pişirmek, hem de sağlık uygulamaları için elma sirkesi kullanıyor ve şimdi her zamankinden daha da popüler şekilde öksürükte kullanılıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Berk Topuz, elma sirkesinin öksürükte nasıl kullanılacağı ile ilgili sabah.com.tr okuyucuları için bilgiler verdi…

Öksürüğünüz için elma sirkesi kullanmanın 6 yolu

1-Öksürük için düz elma sirkesi

Basit elma sirkesi öksürüğü hafifletmenin kolay bir yoludur. Hiçbir araştırma doğrudan öksürüğe yardımcı olduğunu veya kurtardığını göstermez. Yine de bunun nasıl mümkün olduğuna dair bazı teoriler var. Elma sirkesi, asetik asitler içerir. Araştırmalarda antimikrobiyal olduğunu gösteriyor. Öksürüğe yol açan enfeksiyonlara neden olan patojenleri öldürürler. Bazıları elma sirkesinin iltihabı yatıştırdığını iddia ediyor. Bununla birlikte, çok fazla iltihaplanma ve zarara neden olabilir. Bazı doktorlar, elma sirkesini, doğru kullanıldığı sürece öksürük için başarılı bir ev ilacı olarak önerebilir. Asitleri, öksürüğe yol açan gıdıklama hissini durdurmak için limon veya ananas suyuna benzer şekilde çalışabilir.

Kullanımı: 2 yemek kaşığı yüksek kaliteli elma sirkesini bir bardak suya karıştırın (su bardağı). Öksürüğü hafifletmek için günde iki defa sabah kalktığınızda ve akşam yatmadan önce için. Seyreltmeden düz elma sirkesi almaktan kaçının. Sindirim rahatsızlığına neden olabilir veya diş minesini aşındırabilir.

2-Öksürük için elma sirkesi ve bal

Bal, asırlık bir başka doğal öksürük ilacıdır. Bal, çocuklarda yatıştırıcı öksürük de dahil olmak üzere birçok tıbbi kullanım için ilgi çekici kılan bazı antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Güvenilir bir kaynakla yapılan bir çalışma, geceleri öksüren çocuklar üzerindeki difenhidramin ilacına kıyasla iki farklı bal türünün etkisini incelemiştir. 87 çocuk ve ebeveynleri ile çalışan araştırmacılar, her iki bal türünün de aynı öksürük semptomlarını ele almada geleneksel ilaç kadar etkili olduğunu bulmuşlardır. (12 aylıktan küçük çocuklara çiğ bal vermekten kaçının.)

Kullanımı: 2 çorba kaşığı yüksek kaliteli elma sirkesini 1 çorba kaşığı çiğ bal ile uzun bir bardak suya karıştırın. Öksürüğü hafifletmek için günde iki defa sabah kalktığınızda ve akşam yatarken için. Çiğ baldaki patojenlerle ilgili endişeler nedeniyle, 12 aylıktan küçük çocuklara çiğ bal vermekten kaçının. Bunun yerine işlenmiş bal kullanın.

Zencefil, öksürük için kullanılan başka bir doğal ilaçtır. Dünyadaki halk tıbbı geleneklerindeki yeri binlerce yıl öncesine dayanıyor. 2013 yılında yapılan bir çalışma, zencefilde bulunan spesifik bileşiklerin, hava yollarındaki düz kasları gevşetme yetenekleri sayesinde öksürük ve astıma yardımcı olabileceğini de göstermiştir. Zencefilin elma sirkesi ile birleştirilmesi, çok yönlü bir doğal öksürük ilacı olabilir.

Kullanımı: 2 yemek kaşığı yüksek kaliteli elma sirkesi ve 1/4 ila 1 çay kaşığı öğütülmüş zencefil kökünü bir bardak suya birleştirin. Rahatlama için günde iki defaya kadar içilir. İstenirse lezzeti arttırmak için 1 çorba kaşığı bal karıştırın. 12 aylıktan küçük çocuklara çiğ bal vermekten kaçının.

4-Öksürük için elma sirkesi ve acı biber

Acı biber kapsaisin içerir. Kapsaisin, güvenilir bir kaynak tarafından yapılan araştırmaların ağrı kesici, anti-inflamatuar ve balgam söktürücü özelliklere sahip olduğunu gösteren bir bileşiktir. Geleneksel öksürük ilaçları zaman zaman kapsaisin içeren acı biber içeriyor. Henüz hiçbir çalışma, acı biberin doğrudan öksürüğe yardımcı olup olmadığını göstermiyor. Elma sirkesi ile acı biber, boğaz ağrısını ve öksürükten kaynaklanan iltihaplanmayı hafifletebilir.

Kullanımı: 2 yemek kaşığı yüksek kaliteli elma sirkesi ve 1/4 çay kaşığı öğütülmüş acı biberi bir bardak suda birleştirin. Öksürüğü hafifletmek için günde iki defaya kadar için. İstenirse lezzeti arttırmak için 1 çorba kaşığı bal karıştırın. (12 aylıktan küçük çocuklara çiğ bal vermekten kaçının.)

5- Öksürük şurubu veya öksürük için sıcak elma sirkesi içeceği

Bu doğal karışımlardan en iyi faydayı sağlayabilmek için yukarıdaki tüm bileşenleri tek bir doğal öksürük ilacında birleştirmeyi deneyin. Bunu yapmanın bir kaç yolu var:

Elma sirkesi öksürük şurubu

1/4 çay kaşığı öğütülmüş zencefil ve acı biber tozunu 2 yemek kaşığı su ile sıkıca kapatılabilen küçük bir kavanozda karıştırın. İstenirse, 1 çay kaşığı öğütülmüş zencefil ekleyin. Daha sonra, çiğ bal ve elma sirkesinden 1'er çorba kaşığı ekleyip iyice karıştırın. Şurup bitene kadar öksürüğü hafifletmek için her üç ila dört saatte bir bu karışımdan 1 çorba kaşığı alın. Kullanılmadığında, kapağı sıkıca kapatıp şurubunu buzdolabında saklayın. Bir hafta sonra kalan karışımı atın.

Sıcak elma sirkesi öksürük giderici içecek

Önce elma sirkesi öksürük şurubu yapmak için olan adımları izleyin. Daha sonra, 1 çorba kaşığı şurubu 1 su bardağı su ile bir tencerede karıştırın. Sıcak karışımı bir bardağa dökün, yudumlayın ve öksürüğü hafifletmek için günde iki kez tadını çıkarın. Çiğ bal dahil edilirse, içeceği 12 aylıktan küçük çocuklara vermekten kaçının.

6-Öksürük için daha doğal ev ilaçları

Evde öksürüğe yardımcı olmak için birçok doğal ilaç, bitki ve tedavi mevcuttur. Her birini deneyin. Veya bunları elma sirkesi şurubunuza dahil edin. Bunlardan herhangi birini rutininize eklemeden önce herhangi bir yan etki veya etkileşim olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Ayrıca, öksürük ilaçlarını veya tedavilerini değiştirmek için bunları kullanmadan önce bir doktorla konuşmanız önerilir.

Bunlar;

Bromelain (ananas suyunda bulunan bir sindirim enzimi)

Ekinezya

Limon suyu

Hatmi kökü

Naneli

Probiyotik

Tuzlu su gargaralar

Kekik

Kuru öksürük ve ıslak öksürük

Öksürüğe sahip olmak tamamen doğaldır. Öksürük, vücudun tahriş edici maddeleri ve enfeksiyöz ajanları solunum yollarınızdan atmasına yardımcı olmanın bir yoludur. Öksürükten kurtulmak mutlaka sağlıklı değildir. Islak öksürüklere üretken öksürük de denir. Enfeksiyondan kurtulan balgam veya mukus üretirler. Öte yandan kuru öksürük, hava yolu tahrişinin veya astım atağının bir işareti olabilir. Kuru öksürük yaşıyorsanız (özellikle astımın neden olduğu), bunun için sadece ev sirkesi ilaçlarını kullanmayın. Kuru öksürüğünüz hakkında doktorunuza danışın.

Aşağıdakileri yaşarsanız elma sirkesi almayı bırakın ve bir doktora görünün:

- Geçmeyen bir öksürük

-Sürekli kuru ve verimsiz öksürük

-Öksürüğe ek olarak 48 saatten fazla süren bir ateş

-Kötüleşen bir astım atağından kaynaklanan öksürük

-Öksürüğünüz astımla ilgiliyse, doktor onaylı tedavileri asla ev ilaçları ile değiştirmeyin. Sağlayabilecekleri ekstra dest