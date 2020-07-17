Kuru incirin şaşırtan 6 faydası!
Ülkemizde çok sık tüketilen kuru incir, içerdiği yüksek vitamin ve minerallerle birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor. Peki kuru incir nelere iyi geliyor? İşte kuru incirin bilinmeyen faydaları...
Lezzetinin yanı sıra sağlığa inanılmaz faydaları olan kuru incir, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor. Özellikle potasyum bakımından oldukça zengin olan kuru incir, kalp ve damar sağlığına da birebir geliyor. Peki kuru incir nelere iyi geliyor? İşte kuru incirin bilinmeyen faydaları...
- Kabızlık ve sindirim rahatsızlıklarına karşı oldukça etkilidir.
- Potasyum deposu olan kuru incir, yüksek tansiyonu dengeler.
- Kan basıncını dengeler.
- Kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Kalp krizi riskini en aza indirir.
- Lif bakımından çok zengin olmasıyla birlikte uzun süreli tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcı olur.
- Cilt sağlığına da iyi gelir. Cildin canlı kalmasını sağlar.