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Kuru fasulye çeşidinin demonstrasyonu tarla günü etkinliği

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzincan’ın meşhur kuru fasulyesinin ekim alanlarını ve üretimini artırmak amacıyla yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:13
Kuru fasulye çeşidinin demonstrasyonu tarla günü etkinliği

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzincan’ın meşhur kuru fasulyesinin ekim alanlarını ve üretimini artırmak amacıyla yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.


Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl hazırlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunduğu şeker tipi kuru fasulye üretim demonstrasyonunun kabul edilmesi ve finanse edilmesinin ardından 2019 yılı üretim sezonunda deneme ekimleri yapılan kuru fasulye alanlarında büyük başarı sağlandı.


Erzincan ili merkez ilçesinde kuru fasulye üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerler olan Bahçeliköy, Çatalarmut, Mollaköy, Yalınca, Karatuş köylerinde başlatılan demonstrasyon çalışmaları başarı ile sonuçlandı. Bahçeliköy köyünde düzenlenen tarla gününe katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, amaçlarının il genelindeki kuru fasülye ekim sahaları ve üretimi artırmak olduğunu söyledi.


Demonstrasyon çalışması hakkında bilgi veren Erzincan İl Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "2019 yılında Erzincan’da 5 köyde 25 çiftçi ile 125 dekarlık alanda gerçekleştirilen 5 pilot bölgede demonstrasyon alanları kurulan ve çiftçilerimizin kuru fasulyeyi birebir görmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kuru fasulye tohumu, bakteri aşılaması yapılmış ve ekimi yapılacak tarlalardan toprak numunesi alınmış ve sonuçlarına göre gübre tavsiyesinde bulunulmuştur. Teknik personelimizce her bir tarlayı sürekli gözetim altında tutularak hastalık ve zararlılara karışı daha önemler alınmış ve kuru fasulyede önemli verim artışları sağlanmıştır. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak böyle bir proje uygulamamızdaki asıl amaç, Erzincan’ın öne çıkan tarımsal ürünleri arasında yer alan ve gerek kalitesi gerekse lezzeti ülkemizin birçok köşesinde bilinen kuru fasulyemizin ekim alanlarını ve üretimini artırarak Erzincan’a sağlanan katma değerin artırılmasıdır" dedi.


Bahçeliköy’de demonstrasyon çalışması için 8 dekarlık arazisini fasülye ekimine dahil eden çiftçi Bülent Sonatasan, denemenin son derece başarılı sonuçlandığını belirterek, ürünün verim ve kalite açısından sevindirici olduğunu söyledi. Tarım Bakanlığına ve İl Müdürlüğüne teşekkür eden Sonatasan, Erzincan’da kuru fasülye yetiştiriciliğinin yeni çeşitlerle daha da başarılı olacağına inandıklarını söyledi.


Etkinliğin sonunda tarla gününe katılan misafirlere verilen ikramın ardından etkinlik sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:13
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