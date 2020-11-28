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Kadın - Aile Kuru erikli kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kuru erikli kek nasıl yapılır?

Kuru erikli kek tarifi | Çayın, kahvenin yanına kuru erikli, portakallı bir tarif hazırlamaya ne dersiniz. Peki, kuru erikli kek için gerekli malzemeler | Kuru erikli kek yapılışı | Kuru erikli cevizli kek

Yeniakit Publisher
2020-11-28 19:17:00 -
Kuru erikli kek nasıl yapılır?

Kuru erikli portakallı kek | Çocuklarınızın 'hayır' diyemeyeceği bir tarif arıyorsanız; kuru erikli portakallı bu keki mutlaka denemelisiniz. İşte, kuru erikli portakallı cevizli kek

Kuru erikli kek tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı portakal suyu
  • 1 adet portakalın kabuğu
  • Kuru erik
  • 8-9 yemek kaşığı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • Ceviz

Kuru erikli kek nasıl yapılır?

Öncelikle yumurta ve şekeri iyice çırpın.

Yağ, süt ve portakal suyunu karışıma ekleyin.

Kuru erikleri küp küp doğrayın. Portakal kabuğunu rendeleyin.

Erik, ceviz ve portakal kabuğunu karışıma ekleyin.

Kabartma tozu ve vanilini ilave edin.

Unu azar azar azar ekleyin.

Harcı kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki pişirin.

Afiyet olsun.

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