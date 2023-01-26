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Gündem Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
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Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 06:46:00 -
Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı

Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti

Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı

Ardahan - İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif Alantar

Ardahan Jandarma Merkez Bölüğü

Oğlu Dursun Alantar

Ilgaz - Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu

174. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük

Oğlu Receb Akanoğlu

Tavas - Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik

11 Alay, 2. Tabur (5. dereceden harp malülü)

Oğlu Mustafa Cerik

Kahramanmaraş - Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah

2 Şubat 1336'da (1920) Maraş'ta şehiden vefat

Yeğeni Necati Namlı

Sorgun - Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaş

Ağustos 1337'de (1921) Haymana Cephesi'nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır.

Torunu Mahmut İlbaş

 

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