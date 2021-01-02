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Siyaset Kurtulmuş'tan sert tepki: Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi
Siyaset

Kurtulmuş'tan sert tepki: Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Sözcü'nün Ayasofya haberi hakkında ise "Büyük saçmalık! Kusura bakmasınlar Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 19:09:00 -
Kurtulmuş'tan sert tepki: Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

2020 çok zor bir yıldı. Pandemi 2020'ye damga vurdu. Pandemiyle beraber ortaya çıkan yeni bir küresel sistem arayışı geçen yıla damga vurdu. Yeni bir takım arayışlar ortaya çıktı.

"Türkiye tüm ülkelerle müzakere etmeye hazırdır"

Türkiye tüm ülkelerle müzakere etmeye hazırdır. AB ile ABD ile müzakereye hazırdır. Türkiye artık bütün muhataplarına 'biz varız' diyor. Siz egemen bir ülke olarak varsanız biz de varız. Eşit olarak masada var olmak istiyoruz diyor.

"Türkiye ile ABD düşman değildir"

Türkiye ABD ilişkileri zaman zaman çok büyük kırılganlıklar yaşamış, inişleri çıkışları olmuş. Ama hiçbir zaman Türkiye ile ABD ilişkileri kopmamış. Farklılıklarımız devam edecektir ama bunların müzakere ile çözülebileceğine inanıyorum. ABD'nin Türkiye'nin neden S-400'leri aldığını düşünmesi gerekir.

Türkiye-AB ilişkileri

Kimsenin bir takım tehditlerine papuç bırakacak ülke değiliz. Milli hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Eskiden beri AB ilişkilerimizde de inişli çıkışlı süreçler yaşadık. AB yöneticilerinin dönüp kendilerine bakmaları gerekiyor. Bizim Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizle ilgil ortaya koyduğumuz bir kural var. Bizim kimsenin toprağında, altınında gözümüz yok ama haklarımızı da Kıbrıslı Türklerin haklarını da yedirmeyiz. Onlar öyle istiyor diye hakkımızdan vazgeçmeyiz. AB'ye 'gelin sorunlarımızı birlikte çözelim' diyoruz. İslam düşmanlığı ve ırkçılık Avrupa siyasetini zehirledi.

"Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini yaşıyoruz"

Bütün büyük sorunlar, tıkanmış sorunların hepsinin çözümü reformlar ile AK Parti döneminde yapıldı. Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini yaşıyoruz. Bütün Avrupa diyor ki sakın Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramayın. Hiç kimseyi dinlemede kendi menfaatlerimizi koruyor, mavi vatanımıza sahip çıkıyoruz. Bütün dünya bir takım şeyler söylüyor, Ayasofya'yı açmayın diyor, yüksek yargı kararını veriyor ve Ayasofya ibadete açılıyor. Karabağ'daki işgal Türkiye'nin yanında durmasıyla Azerbaycan büyük bir başarı elde ediyor. Helikopter motorumuzun açılış törenini yapıyoruz. Milli savunma sanayiinde başarılar elde ediyoruz. Bunlar hiç çekinmeden attığımız adımlardır ve bunların her biri Türkiye'nin önlenemez yükselişidir. Kapalı Maraş'ın açılması da tarihi bir meseledir.

Ayasofya tepkisi: Büyük saçmalık

Büyük bir saçmalıktır. Milletin değerleri ile savaşmaktır. Kusura bakmasınlar Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi. Şunu demek çok mu zor, 'Özür diliyoruz aziz milletimiz. Biz bunu kastetmedik' dersiniz. Kusura bakmasınlar, bu milleti cahil zannetmesinler. Bu Fatih'in fetih hakkıdır.

Başörtüsü tepkisi: Zihinlerini bir temizlesinler, zehirden kurtulsunlar

Bu devirler geride kaldı. Zihinlerini bir temizlesinler, zehirden kurtulsunlar. O eski devirlere isteseler de gelemeyecekler, bu millet buna müsaade etmeyecektir. Bu millette ne varsa TBMM'de olacak, hakim kürsüsünde de olacak, savcı kürsüsünde de olacak. Herkes istediği pozisyona nitelikleri yetiyorsa geliyor. Bu milletin bütün fertlerine eşit ve özgür yurttaşlar olarak bakın.

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