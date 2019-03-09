0553 313 94 23

Kurtulmuş: “Türkiye’nin sanayileşme tarihi, aynı zamanda ihanet tarihidir”

AK Parti Genel Başkan vekili Prof.

09 Mart 2019 Cumartesi 22:36
Kurtulmuş: “Türkiye’nin sanayileşme tarihi, aynı zamanda ihanet tarihidir”

AK Parti Genel Başkan vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Eğer vakti zamanında bu ülkenin karanlık odakları, Türkiye’nin sanayileşmesinin önüne geçmeseydi eğer, bugün Türkiye kendi savaş uçağını yapmış olacak, Türkiye kendi otomobilleriyle dünyada rekabet edecek, Türkiye kendi füzelerini yapacaktı. Ama bir karanlık el, güçlü Türkiye’yi istemediği için bunlara mani oldu. Ne yazık ki Türkiye’nin sanayileşme tarihi, aynı zamanda ihanet tarihidir." dedi.



Cumhur İttifakı Sapanca Belediye Başkan adayı ve meclis üyeleri tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş katıldı. Toplantıda konuşan Kurtulmuş, karanlık bir elin Türkiye’nin üzerinde olduğunu ve oyunlar oynadığını söyledi.



“Hep engellemiştir”


AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Türkiye hem içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi dolayısıyla hem de bu coğrafyada oynanan emperyal oyunlar dolayısıyla çok güçlü olmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak mecburiyetindedir. Güçten kastımız sadece askeri güç, ekonomik güç değildir. Teknolojide, sanayide, bilimde, sanatta, kültürde hepsinden önemlisi devlet, millet kaynaşmasında Türkiye çok güçlü olmak durumundadır. 81 milyon yek vücut olarak ortak bir hedefe, ortak bir ideale yürümek zorundadır. Ortak idealimiz güçlü, büyük Türkiye’dir. Bu milletin yeniden kendi kökleri üzerinde ayağa kalkması, yükselmesidir. Ortak hedefimiz Türkiye’nin başkalarına muhtaç olmadan güçlü ekonomiye sahip olmasıdır. Ortak hedefimiz Türkiye’nin kendi savunma sanayine sahip olarak başkasından gelecek lütuflara ihtiyaç duymamasıdır. Eğer vakti zamanında bu ülkenin karanlık odakları, Türkiye’nin sanayileşmesinin önüne geçmeseydi eğer Türkiye’nin milli harp sanayisini kurmak için, uçak sanayini kurmak için bir şekilde engel olmasalardı bugün Türkiye belki kendi savaş uçağını yapmış olacak, Türkiye kendi otomobilleriyle dünyada rekabet edecek, Türkiye kendi füzelerini yapacaktı. Ama bir karanlık el, güçlü Türkiye’yi istemediği için bunlara mani oldu. Ne yazık ki Türkiye’nin sanayileşme tarihi, aynı zamanda ihanet tarihidir. Bir el Türkiye’de sanayileşmeyi, kendi kendine yeterli bir ekonomiye sahip olmasını hep engellemiştir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 22:36
  1. bilim
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya’da uçak düştü: en az 12 ölü
    1. Kolombiya’da uçak düştü: en az 12 ölü
    2. Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen..
    3. Ezan okurken köpekler neden ulur?
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    5. 15 yıldır yaptırmak için mücadele..
    6. Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile..
    7. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye için..
    8. Venezuela’da elektrik kesintisi..
    9. Yelken: 7. Bodrum Uluslararası..
    10. Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi..
    11. İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
    12. Kaza sonrası araçtan inip tartışan..
    13. "Ülkeler arasındaki duvarlar, korku ve..
    14. Yunanistan'daki "Andromeda" davasında..
    15. Barcelona geri dönüşle kazandı
    16. Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin Milli..
    17. AK parti Burdur adayı Deniz Kurt..
    18. Bebek masajının faydaları nelerdir?
    19. ABD Büyükelçiliği görevlisi..
    20. Ürdün'den, gözaltına alınan..
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı