Kurtulmuş: “Türkiye’nin sanayileşme tarihi, aynı zamanda ihanet tarihidir”

AK Parti Genel Başkan vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Eğer vakti zamanında bu ülkenin karanlık odakları, Türkiye’nin sanayileşmesinin önüne geçmeseydi eğer, bugün Türkiye kendi savaş uçağını yapmış olacak, Türkiye kendi otomobilleriyle dünyada rekabet edecek, Türkiye kendi füzelerini yapacaktı. Ama bir karanlık el, güçlü Türkiye’yi istemediği için bunlara mani oldu. Ne yazık ki Türkiye’nin sanayileşme tarihi, aynı zamanda ihanet tarihidir." dedi.

Cumhur İttifakı Sapanca Belediye Başkan adayı ve meclis üyeleri tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş katıldı. Toplantıda konuşan Kurtulmuş, karanlık bir elin Türkiye’nin üzerinde olduğunu ve oyunlar oynadığını söyledi.

“Hep engellemiştir”

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Türkiye hem içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi dolayısıyla hem de bu coğrafyada oynanan emperyal oyunlar dolayısıyla çok güçlü olmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak mecburiyetindedir. Güçten kastımız sadece askeri güç, ekonomik güç değildir. Teknolojide, sanayide, bilimde, sanatta, kültürde hepsinden önemlisi devlet, millet kaynaşmasında Türkiye çok güçlü olmak durumundadır. 81 milyon yek vücut olarak ortak bir hedefe, ortak bir ideale yürümek zorundadır. Ortak idealimiz güçlü, büyük Türkiye’dir. Bu milletin yeniden kendi kökleri üzerinde ayağa kalkması, yükselmesidir. Ortak hedefimiz Türkiye’nin başkalarına muhtaç olmadan güçlü ekonomiye sahip olmasıdır. Ortak hedefimiz Türkiye’nin kendi savunma sanayine sahip olarak başkasından gelecek lütuflara ihtiyaç duymamasıdır. Eğer vakti zamanında bu ülkenin karanlık odakları, Türkiye’nin sanayileşmesinin önüne geçmeseydi eğer Türkiye’nin milli harp sanayisini kurmak için, uçak sanayini kurmak için bir şekilde engel olmasalardı bugün Türkiye belki kendi savaş uçağını yapmış olacak, Türkiye kendi otomobilleriyle dünyada rekabet edecek, Türkiye kendi füzelerini yapacaktı. Ama bir karanlık el, güçlü Türkiye’yi istemediği için bunlara mani oldu. Ne yazık ki Türkiye’nin sanayileşme tarihi, aynı zamanda ihanet tarihidir. Bir el Türkiye’de sanayileşmeyi, kendi kendine yeterli bir ekonomiye sahip olmasını hep engellemiştir” dedi.