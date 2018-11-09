Kurtulmuş: Türkçe ezan karanlığına dönmeyiz!

HACI YAKIŞIKLI/ANKARA

Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, “CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, ‘Ezan Türkçe okunsun’ diye bir tartışma başlattı. Bu konuda ne diyeceksiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bir daha bu memlekette ne Türkçe ezan, ne Türkçe Kur’an meselesi gündeme getirilemez, bu millet bunu kabul etmez. Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar. Türkçe ezan meselesi, bu aziz milletin zihninde, hafızalarında bir kara leke gibi durur ve hatırlamak istemezler.”

ABD, PYD’yi de terör örgütü olarak kabul etsin

ABD’nin, terör örgütü PKK’nın elebaşlarının başına ödül koymasını olumlu karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: “PYD/YPG’nin terör örgütü kabul edilmediğine ilişkin söylemleri uyumlu olmadı. Akıllara, Suriye’nin kuzeyini ve Irak’ı kısmen içine alacak şekilde oluşturulacak bir terör devleti yaklaşımını getirdi. Orada siz, PYD/YPG’yi terör olarak kabul etmiyorsanız, o zaman bu örgüt nedir? Bu örgütün uluslararası hukuk bakımından karşılığı nedir? Türkiye konuyu yakından takip ediyor. Suriye’de toprak bütünlüğünden ve demokratik sürecin inşasından yanayız.”

Roma kıyafeti büyükelçisi

Kurtulmuş, 29 Ekim resepsiyonunda Roma kıyafetleri giyerek büyük tepki çeken Türkiye’nin Uganda Büyükelçisine ilişkin de, “Dışişleri Bakanlığı gerekli soruşturmayı yürütüyor. Büyükelçi, Roma kıyafeti giymesinin sebebi olarak 2018’in Troya Yılı ilan edilmesini göstermiş ama biz bu ilanı Türkiye’nin tanıtımı için yaptık. Yoksa insanların hele de bir büyükelçinin gidip de Helen dönemi kıyafetler giymesi için yapmadık” değerlendirmesini yaptı.

Yerel seçimde ittifak zor işti

Numan Kurtulmuş, “MHP ile ittifakın neden yapılamadığı” sorusuna karşılık da “Yerel seçimde iş birliği yapmanın zorluklarından kaynaklandı” dedi.