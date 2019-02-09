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Kurtulmuş TBMM başkanı mı olacak? Açıkladı

Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı nedeniyle boşalacak TBMM Başkanlığı için kimin aday olacağı konusu belirsizliğini korurken konuya ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Kimin Meclis Başkanı olacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ile istişareleri sonucu belirlenecektir" dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:40
Kurtulmuş TBMM başkanı mı olacak? Açıkladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hatay’da Anadolu Yayıncılar Birliği’nin Kültür Turizm ve Medya Kurultayı’nda soruları yanıtladı.

"Göreve talip olmadım"

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Kurtulmuş, Binali Yıldırım’ın istifasının ardından kimin TBMM Başkanı olacağına ilişkin soruya “Yeni sistemde parlamentonun çok güçlü olması gerekiyor. Kimin Meclis Başkanı olacağı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ile istişareleri sonucu belirlenecektir. Son derece prestijli ve önemli bir görev olduğunu biliyorum. Ben siyasi hayatım boyunca hiçbir göreve talip olmadım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile partinin kararı belirleyecektir” yanıtını verdi. 

"Bana yapılmış ikinci komplo"

''Meclis Başkanlığı için adınız geçiyor. Size yönelik siyasi bir operasyon ya da medya üzerinden bir manipülasyon olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusuna Numan Kurtulmuş şu yanıtı verdi: ''Zamanlamasını manidar bulduğumu ifade etmek isterim. Siyasi hayatım boyunca bana yapılmış ikinci komplodur. 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün bir komplosu olmuştu. Burada da aynı şey oldu. Bu arsa meselesi şudur: 10 yaşlarında idim. Selametköy’de Milli Gazete’nin dağıttığı arsalardan biridir; tarih 1976. Nerede olduğunu bile bilmem. Haberi yapan gazetedeki arkadaşı aradım. Doğrusunu öğrenince haberi 2 saatte tasfiye etti. O da bir balondu. Allaha şükür tutmadı.”

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:40
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