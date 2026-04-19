  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Dünya böyle gitmez! Numan Kurtulmuş'tan İstanbul'da küresel sisteme neşter!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu Kapanış Oturumu'nda yaptığı konuşmada, mevcut uluslararası sistemin çöktüğünü ilan etti. Dünyanın fevkalade türbülanslı bir dönemden geçtiğini belirten Kurtulmuş, mevcut küresel mimarinin insan eliyle oluşturulmuş felaketleri çözmekte yetersiz kaldığını vurguladı.

Dünyanın hemen her köşesinde hissedilen derin gerilimlere dikkat çeken Numan Kurtulmuş, yaşanan krizlerin tesadüf olmadığını ifade etti. Vekalet savaşlarından ticaret savaşlarına, derin yoksulluktan iklim krizine kadar sayısız olumsuzluğun "insan eliyle" üretildiğini belirten Kurtulmuş, "Doğal afetler dışındaki hemen tüm felaketlerin müsebbibi biziz. Dolayısıyla çözüm de yine insanoğlunun zihninde ve vicdanında yeşermelidir" diyerek küresel sorumluluğa işaret etti.

 

"BM başta olmak üzere kurumlar işlevini yitirdi"

Kurtulmuş, konuşmasında Birleşmiş Milletler gibi uluslararası yapıların dünyadaki çatışmaları durdurmakta aciz kaldığını ve gücü elinde bulunduranların oyuncağı haline geldiğini savundu. Filistin meselesinin artık sadece bölgesel bir trajedi değil, insanlığın ortak bir sınav alanı olduğunu belirten Meclis Başkanı, mazlumların hayatı üzerinden yürütülen siyasi pazarlıkların ve suskunluğun "tarafsızlık" olarak kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

 

"Yeni bir küresel mimari şart"

Dünyanın yeni bir istikamet tayin etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, çözümün temelinde hakkaniyet, adalet ve insan onuruna saygının olduğu "yeni bir küresel mimari" kurulması gerektiğini söyledi. Bütün uluslararası müzakerelerin tek bir odak noktası olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu dünya böyle gitmez. Herkesin yaratılışta eşit olduğu bir anlayışı büyüterek, siyasal ve ekonomik alanda yeni bir düzeni hep birlikte inşa etmek zorundayız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23