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Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Ankara gibi birçok adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz." dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:10
Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber’de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Şimdi söylemek doğru olmaz"

"Yerel seçimlerde İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz.

Ne zaman nerede açıklanacağı genel başkanımızın takdirinde."

Cumartesi açıklanacak

Başkan Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin yürüttükleri çalışmalarla ilgili dün yaptığı açıklamada "Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir." dedi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş

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  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    Bence AKP ... aday göstermeli.
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