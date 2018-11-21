Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber’de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Şimdi söylemek doğru olmaz"

"Yerel seçimlerde İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz.

Ne zaman nerede açıklanacağı genel başkanımızın takdirinde."

Cumartesi açıklanacak

Başkan Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin yürüttükleri çalışmalarla ilgili dün yaptığı açıklamada "Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir." dedi.