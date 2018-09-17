Kurtulmuş İmam Hatipli öğrencilere seslendi: Siz Türkiye'nin geleceğisiniz!

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş kendisinin de mezunu olduğu Fatih'teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 2018-19 eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, imam hatip liselerinin Türkiye'de milletin kendi kökleriyle buluşmasının bir özeti olduğuna vurgu yaptı.

İmam hatip okullarının bir bakımdan da Türkiye'de demokrasi tarihinin özeti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet, özellikle savaşlardan yenik düştükten sonra eğitilmiş insanının oldukça az olduğu ve maalesef eğitilmiş insanının büyük bir kısmının da tam tabiriyle modernleşme adına Batılılar'ın esiri haline getirildiği bir dönemde dinini, diyanetini, maneviyatını, tarihini, kültürünü öğretecek kurumlara ihtiyaç duyduğu bir dönemde milletin bu ihtiyacına karşılık vermek adına kurulmuş olan ve bugüne kadar gelmiş eğitim kurumları imam hatip liseleri ve imam hatip okullarıdır. İmam hatip liseleri son iki asırdır köklerinden uzaklaştırılmış bir milletin yeniden kökleriyle, medeniyetiyle buluşmasıdır. İmam hatip liseleri Türkiye'de demokrasi tarihinin bir özetidir."

'İMAM HATİP LİSELERİ BU MİLLETİN İLİM, İRFAN SERÜVENİNE ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNUYOR'

Kurtulmuş, "Türkiye'de ne zaman demokrasi bir şekilde kesintiye uğrasa darbeler, askeri müdahaleler ile sivil siyasetin önünün kesildiği dönemler olsa bunun önemli sonuçlarından birisi de imam hatip liselerinin ya da orta kısımlarının kapatılması olmuştur. 12 Mart 1971 muhtırasıyla imam hatip liselerinin orta kısmı kapatıldı. 28 Şubat'ta da imam hatip liselerinin çıkışını tıkayarak, yani bir şekilde kat sayıyı düşürerek üniversiteye girmelerinin önünü kestiler ve ne yazık ki imam hatiplere olan ilgiyi çok azalttılar. Her darbeden, mücadeleden sonra millet bu okullara sahip çıktı ve yoluna devam etti. Bugün Anadolu imam hatip liselerinde 525 bin öğrenci, orta okullarda da 715 bin civarında öğrencimiz var. Fevkalade muhteşem proje okullarıyla Türkiye'nin dört bir yanında imam hatip liseleri bu milletin ilim, irfan serüvenine önemli bir katkıda bulunuyor" diye konuştu.

'İSLAM ÜMMETİNİN, MÂZLUM MİLLETLERİN DE GELECEĞİSİNİZ'

Öğrencilere hitaben "Siz Türkiye'nin geleceğisiniz" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Siz, aynı zamanda İslam ümmetinin, mâzlum milletlerin de geleceğisiniz. Siz, kökü mazide olan âtisiniz. Bunun için bugünün şartlarına göre değil geleceğin şartlarına göre yetişmek zorundasınız. İşte bu okullar, sizin geleceğiniz için vardır. Aslolan sizsiniz, bizler ülkeyi yönetenler olarak sizin en iyi şekilde yetişmeniz için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

İmam hatip liselerinin varlık sebebinin 'ilim', 'irfan' ve 'hikmet' sahibi öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyleyen ve öğrencilerden hedeflerini büyük tutmasını isteyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Aranızdan ülkeyi yönetecek insanlar, milletvekilleri, bakanlar, Cumhurbaşkanları çıkacak. Öğretim üyeleri, bilimin her alanında parlayan insanlar çıkacak. İş, spor ve sanat dünyasında son derece başarılı gençler çıkacak. Hedeflerinizin daha yüksek olması lazım. Yokluk zamanları geride kaldı. Bizden önceki nesiller 'yokluk' imtihanını başarıyla verdiler. Şimdi bizim önümüzde daha büyük bir sınav var. Biz de 'varlık' sınavını çok başarılı bir şekilde vermek zorundayız. Yoklukta nasıl izzetle şerefle bu meseleye sahip çıktıysak varlıkta da şımarmayacağız. 'Ne güzel her şey önümüzde' demeyeceğiz. Allah'ın bahşettiği bütün bu nimetlerin kıymetini bileceğiz. Daha fazla çalışıp daha güçlü olacağız. Çok başarılı öğrenciler olarak bu okuldan mezun olacaksınız."