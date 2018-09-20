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Kurtulmuş: ABD’nin ittifakına mahkum değiliz

Batı’ya göndermelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Zor bir süreçteyiz ama çaresiz değiliz. Türkiye tek bir ittifaka mecbur ve mahkûm değildir. Türkiye ve Çin’in karşılıklı stratejik ortaklığı her geçen gün güçleniyor. Bu süreçlerden başarıyla çıkacağız” dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:18
Kurtulmuş: ABD’nin ittifakına mahkum değiliz

 Hacı Yakışıklı  Ankara  AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Başkent’te düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programında gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin sorularını cevapladı. Türkiye ve Çin’in karşılıklı stratejik ortaklık adımlarını geliştirme potansiyelinin, her geçen gün güçlendiğini belirten Kurtulmuş, bu konudaki sonuçların orta vadede, en erken 4-5 yıl içinde alınabileceğine işaret etti.

RUSYA VE ÇİN’E YÖNELDİK

Rusya ile iş birliğinin geliştirilmesinde de sonuçların orta vadede alınabileceğini anlatan Kurtulmuş, şunları dile getirdi: “Zor bir süreçteyiz ama çaresiz değiliz. Türkiye tek bir ittifaka mecbur ve mahkûm değildir. Çok farklı kartları tutabilecek yeteneğimiz ve imkanımız olduğunu düşünüyorum. Cesur, kararlı, rasyonel politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bunları ortaya koyduğumuz takdirde Allah’ın izniyle bu süreçlerden Türkiye’nin başarıyla çıkacağını ümit ediyorum.”

Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin geliştirilmesinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliğine katkısı olacağını kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Biz de karşılıklı pozisyonlarımızı biliyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği tam üyelik perspektifini ortaya koysa da çok yakın dönemde Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi asla tam üye olarak kabul etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Onlar da biliyor. Türkiye Avrupa ilişkileri, karşılıklı bilmemezlikten gelerek sürdürülebilecek boyutları çoktan geride bıraktı.”

GÖZDAĞI VERİYORLAR

Türkiye’nin uluslararası ekonomik bir saldırı süreciyle karşı karşıya kaldığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: “Bu süreç zaman zaman hızını artırarak veya yavaşlatarak devam ediyor. Bu operasyon sadece Türkiye’ye karşı değil, Türkiye üzerinden bütün ülkelere, özellikle gelişmekte olan ülkelere verilen bir mesajdır. ’Tarafınızı seçin. Benden yana mısın, benim karşımda mısın’ mesajıdır. Öyle görünüyor ki bu küresel ölçekteki ticaret savaşları, ekonomik savaşlar devam ettiği oranda Türkiye üzerindeki bu gerilim de sürdürülmek istenecektir.”

İŞ BANKASI HİSSELERİ KAMUYA

CHP’nin İş Bankası’nda kontrol ettiği Atatürk’e ait hisselerin hatırlatılması üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şunları ifade etti: “Demokraside partiler eşit bir mücadele veriyorsa, hiçbir partinin, kendisinden kaynaklanmayan bir gücü kullanarak, siyaset yapmasının doğru olmadığını düşünüyorum. O anlamda İş Bankası hisselerinin kamuya devredilmesinin en doğru yol olduğu kanaatindeyim. Aslında vasiyetteki tercih de bir devlet tercihidir. Devletin elinde kalsın tercihidir. Bunların değerlendirilmesi lazım. CHP’nin de bundan çok fazla alınmadan bu sürece olumlu katkıda bulunması lazım.”

YEREL SEÇİM İTTİFAKI AK PARTİ İÇİN STRATEJİK BİR ADIM DEĞİL

Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde siyasi partilerin ittifak arayışlarına ilişkin de şunları aktardı: “İttifak konusunda konuşulmuş bir şey yok. Atılmış bir adım yok. Bu sadece ortada bulunan bir söz ya da temenni. İttifak meselesi AK Parti için stratejik bir adım değil, gelişmelere bağlı olarak, seçimlere dönük taktik bir adım mahiyeti kazanıyor. Şu an itibarıyla ittifak meselesi şöyle mi olur, böyle mi olur, bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.”

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:18
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  2. Numan Kurtulmuş
  3. ABD
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